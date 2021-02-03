"يلين": يجب الموافقة سريعاً على حزمة التحفيز لدعم الاقتصاد

2021/02/03 | 23:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: دعت وزيرة الخزانة الأمريكية لسرعة تفعيل حزمة التحفيز الاقتصادية المقترحة من الرئيس جو بايدن والتي تشمل 350 مليار دولار من المساعدات للولايات والحكومات المحلية.

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