مقتل مدني وإصابة شقيقه بهجوم شنه مسلحون شمال شرق بعقوبة

2021/02/03 | 23:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الأربعاء، بمقتل مدني وإصابة شقيقه بهجوم شنه مجهولون في اطراف ناحية ابي صيدا.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مسلحين مجهولين اقدموا على قتل مدني وإصابة شقيقه، قرب قرية ضباب في اطراف ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة)".واضاف أن "قوة امنية من الشرطة باشرت باجراءات التحقيق العاجل لكشف هوية الجناة".

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