للحد من تفشي كورونا ..الكويت تغلق كل الانشطة التجارية وتمنع دخول البلاد لغير الكويتيين

2021/02/03 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اتخذ مجلس الوزراء الكويتي عدة قرارات عقب اجتماعه اليوم الأربعاء في إطار جهود مواجهة كورونا.وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، أن مجلس الوزراء قرر إغلاق كل الأنشطة التجارية اعتبارا من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي باستثناء الصيدليات ومنافذ تسوق الأغذية والمستلزمات الصحية والتموينية على أن تستثنى خدمة التوصيل والطلبات الخارجية من هذا القرار.واضاف : كما قرر منع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد المقبل ووقف تأجير القاعات والخيام ومنع التجمعات بما فيها الاحتفالات وتأجيل تحصيل أقساط مبادري صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام وإغلاق صالات المطاعم والاكتفاء بالطلبات الخارجية والتوصيل ومنع كل التجمعات بما فيها تجمعات الاحتفالات بالأعياد الوطنية وإيقاف العمل في الأندية الصحية ومحلات العناية الشخصية (الصالونات ومحلات الحلاقة والمنتجعات الصحية).من جهته، قال وزير الصحة الشيخ باسل الصباح في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: الكل يسمع عن زيادات أعداد الإصابات في العالم وظهور سلالات جديدة ونحن لسنا بمعزل عن العالم، فلابد من التعامل بجدية وصبر دون ملل لا سيما بعد زيادة أعداد الإصابات وظهور سلالات جديدة من الفيروس"، محذرا من خروج الأمور عن السيطرة.وأضاف: مع الأسف الشديد نرى مظاهر التراخي وعدم التقيد بالاشتراطات الصحية، داعيا إلى تطبيق القرارت بنفس الحماس في بداية التعامل مع أزمة الوباء./انتهى3

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