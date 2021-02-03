وزارة الاتصالات تعلن عن إصلاح كابل ضوئي سعة ٤٨ شعيرة على مسار (كركوك -التون كوبري )

2021/02/03 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وزارة الاتصالات عن اصلاح كابل ضوئي سعة ٤٨ شعيره على مسار (كركوك -التون كوبري ) .وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني اليوم الاربعاء في بيان :" تمكنت شعبة التراسل من إصلاح كابل ضوئي سعة٤٨ شعيره مسار (كركوك - التون كوبري ) الذي تعرض إلى القطع بسبب عمل تخريبي ".واضاف :"بعد الفحص تبين أن القطع على مسافة ٦كم عن محطة كركوك ويعتبر هذا المسار من المسارات الحيوية والمهمة , وتم إصلاح العارضة بوقت قياسي حيث تم تبديل كابل بطول ٢٠٠ متر وعمل عقدتين وإعادته إلى الخدمة"./انتنهى2

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