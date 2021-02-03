التعليم العالي توضح موقفها من حالات التزوير التي تحصل في الجامعات الأجنبية

2021/02/03 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، انه سبق لها ان اتخذت إجراءات القانونية بخصوص ملف الجامعة الحرة الهولندية وإحالته الى النزاهة وانها غير مسؤولة عن جرائم التزوير التي حصلت من خلالها .

وقالت الوزارة في نص بيانها اليوم (3 شباط 2021)، أنه "توضيحا للصورة المجزوءة التي عرضت لها بعض البرامج التلفزيونية بشأن الشهادات المزورة المنسوبة الى إحدى المسميات غير المعترف بها الجامعة الحرة الهولندية للعام الدراسي (2009/2008)، نؤكد موقفنا الثابت في التعامل مع هذا الملف على وفق الإجراءات القانونية وأنها لم تعترف يوما من الايام بهذه الجامعة ولا تتحمل مسؤولية ما يقترفه المزورون والمنتحلون من جرائم يعاقب عليها القانون".

واضاف بيان الوزارة، "والتزاما بالموقف المسؤول الذي تمليه أخلاقيات المهنة الأكاديمية والمتطلبات الوطنية في محاربة الفساد وتطويق تداعياته فقد أجرت الوزارة تحقيقا دقيقا بهذا الشأن ورفعت شكوى جزائية ضد أطراف خارجية مشخصة في القضية وأحالت الملف الى هيأة النزاهة لتمكين القضاء العراقي من قول كلمته في معاقبة المتورطين بجريمة التزوير".

ودعت الوزارة الى "عدم التعامل مع الجهات أو الشخوص أو الجامعات المزيفة التي تسعى وراء رغباتها المالية وتحث الطلبة على اعتماد الجامعات ذات السمعة العالمية الرصينة التي توصي بها دائرة البعثات والعلاقات الثقافية".

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