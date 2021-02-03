نثريات وطعام وسفر.. تخصيص مئات المليارات للشركات النفطية الاجنبية

2021/02/03 | 23:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاربعاء، تخصيص اكثر من 300 مليار دينار سنويا كنثريات وطعام وسفر ومستلزمات اخرى للشركات النفطية الاجنبية، لقاء عملها في الحقول النفطية العراقية.

وذكر المرسومي في لقاء متلفز تابعه ان ار تي عربية، اليوم (3 شباط 2021)، ان " الشركات النفطية، تأخذ من العراق اجورا عالية للعاملين الاجانب في قطاعاتها، مثلا قنينة الماء التي سعرها في الاسواق 250 دينار عراقي، يكون سعرها على الدولة العراقية 3 آلاف دينار عراقي، وهذا الامر ينسحب الى امور واشياء اخرى تكون اسعارها باضعاف مضاعفة عما يدفعه العراق".

واضاف، ان "العراق مدد عقوده مع بعض الشركات النفطية الاجنبية في العراق لمدة 30 عاما ومئات الملايين من الدولارات تهدر على حماية اجتماعات الشركات النفطية في دبي، وتتحمل تكاليف سفرهم ونقلهم من والى العراق".

واوضح، ان "العراق يدفع 100 مليون دولار سنويا لغرض حماية، حقل الرميلة".



وبين، ان "كل هذه الارقام جاءت بها جولات الترخيص النفطية التي وقعها العراق".

وكانت لجنة النفط والطاقة النيابية قد وجهت في وقت سابق انتقادات لوزارة النفط، والجهات المختصة، متهمة اياها بالتقصير وإهمال تنفيذ فقرة "التعريق"، التي تضمنتها عقود جولات التراخيص لشركات النفط العاملة في البلاد والتي تؤكد استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية، وقدرت اللجنة أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل، بينما ردت شركة نفط البصرة بأن الوزارة ماضية بتطبيق فقرة "التعريق" عبر عدة خطوات منها إطلاق أكبر ورشة لتدريب وتأهيل الملاكات العراقية.

ا.ح

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