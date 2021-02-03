وزير الخارجيّة من طهران: حواراتنا إتسمت بالواقعيّة

2021/02/03 | 23:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ان حوارته في طهرات اتسمت بالواقعية، لافتا الى انه بحث مؤشرات الأمن والإقتصاد ووعي التحديات المشتركة على المستوى الإقليمي.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة الخارجية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء، ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين ترأس وفداً إلى العاصمة الإيرانية طهران، ضمّ كل من القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومدير المصرف العراقي للتجارة سالم الچلبي، ورئيس دائرة الدول المجاورة بوزارة الخارجيّة إحسان العوادي، كما ضمّ الوفد عدد من الدبلوماسيين.

واضاف البيان، ان الوزير التقى خلال زيارته مع القادة في الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة وهم كل من، الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ومستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ووزير الخارجيّة محمد جواد ظريف، مبينا انه أجرى حواراتٍ معمّقة معهم شملت عدّة ملفات تختص بالعلاقات الثنائيّة والأمن ومكافحة الإرهاب وكذلك الإقتصاد والطاقة، فضلاً عن التطرّق لتطورات الوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على أمن وأستقرار المنطقة.

ولفت الى ان الوزير التقى الرئيس روحاني، وجرى خلال اللقاء استعراض مسار العلاقات بين البلدين وسُبُل دعمها على الصُعُد كافة، وتذليل المعوقات التي تعترض المصالح المشتركة، وتمحور الحديث في هذا اللقاء على العلاقات الاقتصادية في المجالات المختلفة، منها الطاقة الكهربائية وفي المجالين التجاري والمصرفي، وتباحث الجانبان بما يعترض المعاملات المصرفية من صعوبات وكيفية إزالة تلك العقبات .

وأشار الوزير إلى الحوار الستراتيجي مع واشنطن، مؤكدا أن بغداد ماضية به لتحقيق المصالح المرجوّة وبما يعكس توازناً وإستقراراً للمنطقة.

واوضح، ان الأثر المتحقق من جولات الحوار السابقة وانعكاسها على خفض عديد القوات الأمريكية، لافتا إلى مايتمتع به العراق من توازن يتيح له أخذ أدوار محورية ولصالح العديد من دول الجوار.

وفي سياق حواره مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أشار وزير الخارجيّة فؤاد حسين، بحسب البيان، إلى موضوعة الربط السككي بين البلدين وأهميته الستراتيجية في تعزيز النقل والتبادل السلَعي، مؤكدا أنَّ خطوات جادة إتُخذت من الجانبين بهذا الصدد.

وذكر الوزير لنظيره الإيراني المسار الذي تعتمده الحكومة في بغداد بشأن الحوار الستراتيجي الذي بدأته مع الولايات المتحدة الأمريكيّة، لافتاً إلى أن الشراكة بين بغداد وواشنطن شاملة للعديد من الجوانب ولا تقتصر على البعد العسكري منها.

واوضح، أن عدد القوات الأمريكيّة بعد أن كان ٥٢٠٠ عنصر، وبعد جولَتي الحوار أصبح عددهم اقل من ٢٥٠٠ عنصر، لافتا الى أنَّ بغداد عازمة على تذليل المعوّقات التي تعترض العمل المشترك، لاسيما ما يتعلق منه بمخرجات إجتماعات اللجنة العراقيّة-الإيرانيّة المشتركة وتنفيذ مذكرات التفاهم بين الجانبين.

وخلال لقائه بمستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أكّدَ الوزير فؤاد حسين على أهميّة إستدامة التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، كما تطرّق لأهم التحديات التي تواجه المنطقة وضرورة إعتماد مبدأَي الحوار والإنفتاح على المبادرات التي تعزز حضور كل الأطراف وتساهم بتأكيد مبادئ حُسن الجوار وتبادل المصالح المشتركة.

واشار حسين إلى أنَّ العلاقات الإيجابيّة التي يحظى بها العراق تتيح له أخذ دورٍ يعزز الأمن والإستقرار في المنطقة ويساهم بالإرتكان لخيارات جديدة تنعكس إيجابياً على شعوب المنطقة.

وخلال لقائه برئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، نقل الوزير رسالة دعوة من رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للقاليباف لزيارة العراق، مُشيراً لعمق العلاقات بين البلدين ومبيّناً التحديات التي تواجه المنطقة وسُبل الدفع بالحلول المفضية لتعزيز الاستقرار.

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