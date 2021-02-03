الكويت تمنع غير المواطنين من دخول أراضيها وتشدد إجراءات مكافحة كورونا

2021/02/03 | 23:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة الكويتية، الأربعاء، حزمة قرارات تشدد إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي، وتفرض قيودا على السفر إلى الكويت، في مسعى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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