تعهدات من الصحة العالمية حول حملة التطعيم المقبلة في العراق

2021/02/03 | 23:58 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، الأربعاء، العمل على تحقيق أفضل نظام صحي في العراق.

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وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أحمد زويتن، خلال الاجتماع الوطني لبرنامج التحصين الموسع في بغداد، عبر بيان للمنظمة، تلقى "ناس" نسخة منه، (3 شباط 2021)، "لقد بينت لنا جائحة كوفيد_19 مدى أهمية برامج التحصين كرائدة للأنظمة الصحية القوية ".

وأضاف زويتن، أن "الأداء القوي لبرامج التحصين ليس مهما للأطفال والنساء الحوامل فحسب، بل للجميع في كل مكان".

كما تعهد زويتن وفقا للبيان، "استمرار دعم منظمة الصحة العالمية والتزامها ببرنامج التحصين الموسع بشكل عام وحملة التلقيح المقبلة ضد مرض كوفيد_19 بدعم من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين من خلال مرفق COVAX".

وأضاف أن "منظمة الصحة العالمية وشركاءها سيعملون يدا بيد مع وزارة الصحة لتحقيق أفضل نظام صحي يمكن تحقيقه لشعب العراق".

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