التسلسل الافتراضي لسيطرة الوعي على الكون (المسودة الأولى) - رائف أمير اسماعيل

2021/02/04 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رائف_أمير_اسماعيل مقدمة: يفترض علماء الفيزياء الكونية سيناريوهات متعددة لنهاية الكون، كلها تعتمد على ثلاث عوامل فيزيائية بحتة: شكل الكون، كثافته، كمية الطاقة المظلمة.



فهو إما سيستمر بالتمدد حتى تتمزق كل مكوناته وحتى ذراته، أو يموت حراريا ويتجمد بسبب التمدد، أو ينقلب التمدد إلى تقلص فينهار على نفسه ثم ينسحق تماما، أو إنه سيستمر بالتذبذب بين التمدد والانكماش بلانهاية، و هناك نظرية حديثة تسمى الشفط العظيم، تعتم ......





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