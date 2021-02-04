مرشحو الاحزاب لمنصب سفير العراق .. صور متداولة


مرشحو الاحزاب لمنصب سفير العراق .. صور متداولة
2021/02/04 | 00:00 - المصدر: سفن سكاي
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرشحو الاحزاب لمنصب سفير العراق ..

صور متداولة 7 SKY TV.

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