2021/02/04 | 00:00 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مرشحو الاحزاب لمنصب سفير العراق ..



صور متداولة 7 SKY TV.

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