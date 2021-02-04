توقعات بتعافي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة بحلول 2025

2021/02/04 | 00:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يعود إجمالي استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة "إلى حد كبير" لمستويات ما قبل وباء كورونا بحلول عام 2025.

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