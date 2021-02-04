الخارجية العراقية توضح تفاصيل زيارة وزيرها الى إيران

2021/02/04 | 00:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال وزير الخارجية فؤاد حسين، الاربعاء، ان الحوارات التي اجراها مع الجانب الايراني في طهران، اتسمت بالواقعية والتحديات المشتركة على المستوى الإقليمي.وذكرت الخارجية في بيان، أنه "ترأس الوزير فؤاد حسين وفداً إلى العاصمة الإيرانية طهران، ضمّ كلا من القاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ومدير المصرف العراقي للتجارة سالم الچلبي، ورئيس دائرة الدول المجاورة بوزارة الخارجيّة إحسان العوادي، كما ضمّ الوفد عددا من الدبلوماسيين".



والتقى حسين بحسب البيان، "قادة ايران وهم كل من، الرئيس حسن روحاني ورئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، ومستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني ووزير الخارجيّة محمد جواد ظريف".



وأجرى الوزير "حواراتٍ معمّقة معهم شملت عدّة ملفات تختص بالعلاقات الثنائيّة والأمن ومكافحة الإرهاب وكذلك الإقتصاد والطاقة، فضلاً عن التطرّق لتطورات الوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على أمن وأستقرار المنطقة".



وبحث حسين مع روحاني "استعراض مسار العلاقات بين البلدين وسُبُل دعمها على الصُعُد كافة، وتذليل المعوقات التي تعترض المصالح المشتركة، وتمحور الحديث في هذا اللقاء على العلاقات الاقتصادية في المجالات المختلفة، منها الطاقة الكهربائية وفي المجالين التجاري والمصرفي وما يعترض المعاملات المصرفية من ثعوبات وكيفية إزالة تلك العقبات".



واوضح الوزير إلى "الحوار الستراتيجي مع واشنطن وأن بغداد ماضية به لتحقيق المصالح المرجوّة وبما يعكس توازناً وإستقراراً للمنطقة، موضحاً الأثر المتحقق من جولات الحوار السابقة وانعكاسها على خفض عديد القوات الأمريكية"، لافتا الى "مايتمتع به العراق من توازن يتيح له أخذ أدوار محورية ولصالح العديد من دول الجوار".



وتطرق حسين إلى "موضوعة الربط السككي بين البلدين وأهميته الاستراتيجية في تعزيز النقل والتبادل السلَعي وأنَّ خطوات جادة إتُخذت من الجانبين بهذا الصدد".



واوضح حسين لنظيره الإيراني "المسار الذي تعتمده الحكومة في بغداد بشأن الحوار الستراتيجي الذي بدأته مع الولايات المتحدة الأمريكيّة، لافتاً إلى أن "الشراكة بين بغداد وواشنطن شاملة للعديد من الجوانب ولاتقتصر على البعد العسكري منها، موضحاً أن "عديد القوات الأميركيّة بعد أن كان ٥٢٠٠ عنصر، وبعد جولَتي الحوار أصبح عديدهم اقل من ٢٥٠٠ عنصر".



كما اكد وزير الخارجية فؤاد حسين أنَّ "بغداد عازمة على تذليل المعوّقات التي تعترض العمل المشترك، لاسيما ما يتعلق منه بمخرجات إجتماعات اللجنة العراقيّة-الإيرانيّة المشتركة وتنفيذ مذكرات التفاهم بين الجانبين".



وخلال لقائه بمستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أكّدَ الوزير فؤاد حسين على أهميّة إستدامة التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب، كما تطرّق لأهم التحديات التي تواجه المنطقة وضرورة إعتماد مبدأَي الحوار والإنفتاح على المبادرات التي تعزز حضور كل الأطراف وتساهم بتأكيد مبادئ حُسن الجوار وتبادل المصالح المشتركة.



لافتاً إلى أنَّ العلاقات الإيجابيّة التي يحظى بها العراق تتيح له أخذ دورٍ يعزز الأمن والإستقرار في المنطقة ويساهم بالإرتكان لخيارات جديدة تنعكس إيجابياً على شعوب المنطقة.



وخلال لقائه برئيس مجلس الشورى الإسلامي محمدباقر قاليباف، نقل السيد الوزير رسالة دعوة من سيادة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي للسيد قاليباف لزيارة العراق، مُشيراً لعمق العلاقات بين البلدين ومبيّناً التحديات التي تواجه المنطقة وسُبل الدفع بالحلول المفضية لتعزيز الاستقرار.





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