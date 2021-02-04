وزير العدل لانتحمل مسؤولية تأخير أحكام الإعدام

2021/02/04 | 00:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد وزير العدل سالار عبد الستار، الأربعاء، أن وزارته لا تتحمل مسؤولية تأخير أحكام الإعدام، مشيراً الى وجود طلبات إعادة محاكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية.وقال عبد الستار في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “سلسلة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة وصدور وتصديق الأحكام وخضوعها للاجراءات التمييزية هي إجراءات طبيعية ونص عليها …

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