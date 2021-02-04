تركيا تنوي تصدير ليمون سام الى العراق

2021/02/04 | 00:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت مؤسسة إسبانية إن الليمون الذي تنتجه تركيا يحتوي مادة سامة، وبالتالي قررت عدم دخوله البلاد، فيما تنوي انقرة تصدير هذا الليمون السام الى العراق

وتحاول تركيا التي تحتل المرتبة السادسة في العالم من حيث إنتاج الليمون،منذ شهر تشرين الثاني الماضي طرح الليمون في السوق الأوروبية، ولكن عدم مراعاة الاشتراطات الأوروبية يحرمها تحقيق ذلك.

وقالت جمعية صناعة الليمون والجريب فروت الإسبانية (Ailimpo)، إنها "أبلغت تنبيهات سلامة الغذاء والعلف ( (RASSF، أن عدد المبيدات الحشرية في عينة من الليمون والجريب فروت، القادمة من تركيا في شهر نوفمبر الماضي، أكثر من المسموح".

واضافت، انه "ليس فقط في الاتحاد الأوروبي، ولكن في العديد من البلدان حول العالم، يتم تحديد كمية المبيدات الحشرية المسموح بتواجدها في الغذاء بمعدل معين، بينما تركيا لا تلتزم بذلك".

وفقا للتقارير فإنه تم الإعلان عن تجاوز تركيا في الأشهر الثلاثة الماضية، معدلات الحد الأقصى المسموح به للمخلفات في الليمون والجريب فروت.

ومن المتوقع أن تقوم تركيا ببيع الليمون المعاد من دول الاتحاد الأوروبي إلى دول من خارج الاتحاد، مثل روسيا والعراق والمملكة العربية السعودية.

يذكر أن إسبانيا تعد ثاني أكبر دولة لتجارة الليمون في العالم بعد المكسيك، حيث تصدر 689 ألف طن من الليمون، تليها تركيا بـ 470 ألف طن في المركز الثالث.

ا.ح

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