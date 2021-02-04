البرلمان التركي يناقش قضية المياه مع العراق ويلفت الى مراعاة وضع سوريا وايران

2021/02/04 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل قال‭ ‬مبعوث‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬العراق،‭ ‬ويسل‭ ‬أر‭ ‬أوغلو،‭ ‬إن‭ ‬بغداد‭ ‬ستكون‭ ‬رابحة‭ ‬إذا‭ ‬تعاونت‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬المياه،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬تعمل‭ ‬وفق‭ ‬مبدأ‭ ‬الربح‭ ‬المتبادل‭.‬ويعاني‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬ازمة‭ ‬مياه‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬جنوبه‭ ‬خلال‭ ‬الصيف‭ ‬الطويل‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الامدادات‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬عبر‭ ‬تركيا‭.‬ جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬عُقد‭ […]

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