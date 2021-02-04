هل ندرك ماذا تريد واشنطن هذه المرة؟

2021/02/04 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام جاء ترامب الى الرئاسة الامريكية ورحل، من دون أن تتبلور استراتيجية امريكية في السياسات الكبيرة ازاء قضايا المنطقة العربية والخليج خاصة، بالرغم من طفرات في المواقف كالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على ايران ونقل السفارة الامريكية الى القدس . في التسعينات من القرن الماضي كان هناك عنوان أوضح للامريكان، اشتغلوا عليه […]

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