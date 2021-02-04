اهتمام‭ ‬أوربي‭ ‬مفاجىء‭ ‬باللقاحين‭ ‬الروسي‭ ‬والصيني

2021/02/04 | 00:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬تفتش‭ ‬معهد‭ ‬ووهان‭ ‬ ووهان‭ (‬الصين‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬جنيف‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان‭ ‬ استقبلت‭ ‬روسيا‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمزيج‭ ‬من‭ ‬الفرح‭ ‬والشعور‭ ‬بالانتصار‭ ‬اعتراف‭ ‬الخارج‭ ‬بفعالية‭ ‬لقاحها‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬وبدأت‭ ‬اتصالاتها‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنتاج‭ ‬سبوتنيك‭-‬في‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬ وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬بعد‭ ‬صدور‭ ‬نتائج‭ ‬دراسة‭ ‬أوردتها‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذي‭ […]

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