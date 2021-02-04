2021/02/04 | 00:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منظمة الصحة تفتش معهد ووهان ووهان (الصين)-(أ ف ب) – جنيف – موسكو -الزمان استقبلت روسيا الأربعاء بمزيج من الفرح والشعور بالانتصار اعتراف الخارج بفعالية لقاحها ضد فيروس كورونا، وبدأت اتصالاتها الأولى من أجل إنتاج سبوتنيك-في في كل أنحاء العالم. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد صدور نتائج دراسة أوردتها مجلة «ذي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهتمام أوربي مفاجىء باللقاحين الروسي والصيني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهتمام أوربي مفاجىء باللقاحين الروسي والصيني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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