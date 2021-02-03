تعليق دخول الأجانب.. الكويت تصدر مجموعة قرارات جديدة بشأن كورونا

2021/02/04 | 00:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الكويت، الأربعاء، تعليق دخول غير المواطنين لمدة أسبوعين اعتبارًا من 7 فبراير، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أراضيها، بحسب وكالة الانباء الكويتية.

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