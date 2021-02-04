محدث.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي

2021/02/04 | 00:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية للجلسة الثالثة على التوالي في نهاية اليوم الأربعاء، بعد إعلان نتائج أعمال قوية للشركات.وارتفعت إيرادات "ألفابت" بنحو 23

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