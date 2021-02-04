تركيا تنوي تصدير

2021/02/04 | 00:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت مؤسسة إسبانية، إن الليمون الذي

تنتجه تركيا يحتوي مادة سامة، وبالتالي

قررت عدم دخوله البلاد، فيما تنوي انقرة

تصدير هذا الليمون السام الى العراق

وتحاول تركيا التي تحتل المرتبة

السادسة في العالم من

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