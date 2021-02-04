الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي جنوبي البلاد

2021/02/04 | 00:38 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وكالة الانباء السورية / سانا / في خبر عاجل ، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان اسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية./انتهى3

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