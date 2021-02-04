انفجارات في مناطق

2021/02/04 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المرصد السوري عن قصف إسرائيلي استهدف موقعا عسكريا تابعا لقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

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