العراق يؤكد التزامه بالتعويض عن الكميات المفرطة في إنتاج النفط

2021/02/04 | 01:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: جدد العراق التزامه بالتعويض عن الكميات المفرطة في إنتاج النفط بشكل كامل، بما يتوافق مع القرارات المتخذة في الاجتماعات الوزارية لمنظمة أوبك والدول غير الأعضاء "أوبك+".وأكد العراق، وفقاً لبيان لشركة تسويق النفط "سومو"، اليوم الأربعاء، …

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