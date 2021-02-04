الحبّ من النظرة الأولى - نادية خلوف

2021/02/04 | 01:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف إذا أنتج الحبّ من النظرة الأولى علاقة دائمة يكون الأمر رائعاً.



لماذا يكون الحبّ في تلك الحالة رائعاً ؟ربما لأسباب كثيرة ، و أهم سبب هو أنه يجنبّنا عناء البحث عن الحبّ، أو بمعنى أدّق البحث عن الشريك .الفكرة رائعة: يرى شخصان غريبان بعضهما البعض "عبر غرفة مزدحمة" - حسب أغنية قديمة ، و يكون بينها جاذبية فورية ، وشرارة كهربائية ، وفجأة يجدان أنفسهما قد وقعا في الحبّ ، فإن الوقوع في الحب من الن ......





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