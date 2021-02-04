ليفربول يسقط أمام برايتون في البريميرليغ

2021/02/04 | 01:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا ينهي حياة بطل بريطانيافقدت بريطانيا أيقونة الحرب ضد كورونا، السير توم مور، الذي ألهمت شجاعته وأعماله الخيرية الملايين حول العالم، ليموت في معركة مع الفيروس الذي تمكن من العجوز ذو المائة عام.

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