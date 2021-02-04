العراق يُصدر 3.2 مليون برميل نفط يومياً خلال شهر يناير

2021/02/04 | 01:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، أن معدل صادرات النفط خلال شهر يناير /كانون الثاني الماضي بلغت 3.2 مليون برميل يومياً. وأوضحت شركة "سومو"، في بيان صادر يوم الأربعاء، أن سقف إنتاج النفط المحدد في العراق للربع الأول من عام 2021 يبلغ …

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