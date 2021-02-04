برشلونة يهزم غرناطة بخماسية ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك

2021/02/04 | 01:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قلب برشلونة الطاولة على غرناطة، بالفوز عليه بنتيجة (5-3) بعدما كان الفريق الكتالوني متأخرًا في النتيجة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسجل الأهداف لغرناطة كينيدي في الدقيقة 33، وسولدادو في الدقيقة 47، وفيكو من ركلة جزاء في الدقيقة 103، بينما سجل لبرشلونة أنطوان جريزمان هدفين في الدقائق 88 و100، وجوردي ألبا في الدقيقة (90+2) و113، وفرينكي دي يونج في الدقيقة 108.

وبهذا الفوز تاهل برشلونة الى نصف نهائي كأس ملك اسبانيا.

المصدر: كورة

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