2021/02/04 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_أحراث انتصار معركة عمال امانور بطنجة وتطوان والرباط بعد ما يزيد عن عام من الصمود والتضحية والمقاومة أكبر من الانتصار في حد ذاته.



انتصار هذه المعركة البطولية وفي هذه الظرفية الصعبة، ذاتيا وموضوعيا، من شأنه أن يعيد الثقة في النضال وفي العمل النقابي الكفاحي وفي المناضلين المبدئيين..



انتصار هذه المعركة انتصار لكل الطبقة العاملة ولكل المناضلين من مختلف مواقعهم السياسية والنقابية والجمعوية..



انتصار أحيا الأمل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتصار معركة عمال امانور نقطة ضوء في زمن الهزائم.. - حسن أحراث) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتصار معركة عمال امانور نقطة ضوء في زمن الهزائم.. - حسن أحراث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).