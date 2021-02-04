الكاظمي: يجب أن نبني دولة ناجحة تحمي أولادنا

2021/02/04 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

شدَّد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على ضرورة أن نبني دولة ناجحة تحمي أولادنا وتوجههم نحو المساهمة في بناء المجتمع.

ونقل بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله، خلال استقباله أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية: إنه منذ اليوم الأول لتأسيس هذا النظام، لعبت بعض القوى دوراً أدى الى أن يكون العراق ساحة لتسوية حسابات، وهذا سبب خسائر كثيرة لأولادنا وأهلنا، فقد عاش العراق سنوات من حرب استنزافية خسرتنا الكثير، ولم تكن هناك حرب أهلية في العراق، بل كانت هناك جماعات حاولت أن تصنع أوهاما، وخطفت عناوين دينية وقومية لتستغلها في أجندات سياسية ضد العراق.



واضاف أن «الحرب استنزفت منا الكثير، وكانت السبب الرئيس وراء الأزمة الاقتصادية، إذ لم نستطع أن نبني أنفسنا طوال السنوات الماضية».

وأكد الكاظمي أن «شبابنا لديهم شغف بحب الوطن، والموت عندهم رخيص من أجل محاربة الجماعات الإرهابية، ولكن يجب أن نحميهم بقوانين وإجراءات وتدريب ودعم، ولا نسمح بتعرضهم لخطر يمكن تجنبه بالتدريب والإجراءات والخطط»، لافتاً إلى أنه «يجب أن تهتم المؤسسات الأمنية بمنتسبيها، وأن تقوم بتدريبهم وحمايتهم؛ ومن ثم تقدم لهم الرعاية الاجتماعية الكريمة، وهناك تلكؤ وعدم كفاية في هذا المجال، فأجهزتنا الأمنية تحتاج الى دعمكم وإسنادكم».

وأشار إلى أننا «نواجه التحديات بقوة وباستمرارية، لدينا عمليات استباقية كل يوم، كانت لدينا يوم أمس عملية مهمة استهدفت أربعة أهداف منها ما يسمى والي الجنوب، وقتلنا قبل أسبوع ما يسمى والي العراق في عملية بطولية عراقية بامتياز، ونجحت قواتنا الأمنية قبل شهر بتدمير جماعة كاملة ومقتل اكثر من 42 إرهابيا جنوبي نينوى»، لافتاً الى أن «أجهزتنا الأمنية قادرة ولديها الإمكانية الكاملة لمواجهة التحديات، ولكنها تحتاج الى الدعم والحماية وأن تبقى مستقلة ومهنية».

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