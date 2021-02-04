وزير الثقافة: منحة الصحفيين والأدباء ستصرف بعد إقرار الموازنة

2021/02/04 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أحمد عبد ربه

حدَّد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم موعد صرف منحة الصحفيين والأدباء بعد إقرار موازنة 2021.

وقال ناظم، في تصريح صحفي: إنَّ «اللجنة المالية النيابية اقرت تضمين المنحة السنوية للصحفيين والادباء والفنانين والبالغة مليون دينار في موازنة العام الحالي».



وكانت لجنة الثقافة والسياحة والاثار النيابية أكدت في وقت سابق عزمها تضمين المنحة السنوية للصحفيين والادباء والفنانين في الموازنة.

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