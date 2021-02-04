الأسبوع المقبل موعداً لمحاكمة وزير الكهرباء لؤي الخطيب

2021/02/04 | 02:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أبلغت هيئة النزاهة وزارة الكهرباء بموعد محاكمة وزيرها السابق لؤي الخطيب بشبهة وجود فساد مالي، في يوم 8 شباط المقبل، بمحكمة جنايات الكرخ في بغداد.

وكانت الهيئة أعلنت في 24 من آب الماضي صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الكهرباء السابق لؤي الخطيب والمدير العامِّ للدائرة الإداريَّة في الوزارة، مُبيِّنةً أنَّ الأمر أعقب قراراً يقضي بمنعهما من السفر.

وأوضحت النزاهة أن «تفاصيل القضيَّة تشير إلى وجود شبهة مُخالفاتٍ في تعاقد الوزارة مع (82,555) أجيراً يومياً دون الحاجة إلى اختصاصاتهم؛ الأمر الذي كلَّف ميزانيَّة الوزارة مبلغ 43 مليار دينارٍ شهرياً».

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