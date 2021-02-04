وزير الخارجية الأميركي يبحث مع نظيره الإماراتي قضايا المنطقة

2021/02/04 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدا لله بن زايد آل نهيان، الأربعاء، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التطبيع مع إسرائيل.

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