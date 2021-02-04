2021/02/04 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد تفتيش المطارات المصرية..هل تستغل موسكو السياحة للضغط على القاهرة؟

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