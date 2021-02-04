كندا تصنّف جماعة

2021/02/04 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الأمن العام الكندية، الأربعاء، إدراج جماعة "براود بويز" التي تتّبع عقيدة الفاشية الجديدة، و12 جمعية أخرى في قائمة المنظمات الإرهابية في كندا.

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