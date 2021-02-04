برشلونة ينجو من شرك غرناطة ويبلغ الدور نصف النهائي

2021/02/04 | 05:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق برشلونة "ريمونتادا" جديدة أنقذته من خروج مدو من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بقلبه الطاولة على مضيفه غرناطة محولا تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز 5-3 بعد التمديد الاربعاء، ليلحق بليفانتي الفائز بشق الأنفس على فياريال 1-صفر بعد التمديد أيضا.

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