المتحدث باسم البنتاغون للحرة: نعيد تقييم وجودنا العسكري في المنطقة

2021/02/04 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون أن إعادة نشر أصولها الحربية في منطقة الخليج أمر "شائع"، وشددت على أن ذلك لا يعني تجاهل التهديد الذي تشكله إيران في المنطقة.

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