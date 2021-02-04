العراق وإيران يرتبان علاقاتهما: تنسيق أمني واقتصادي

2021/02/04 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

دعت إيران العراق، أمس الأربعاء، الى اخراج «الوجود الاميركي الشرير» من اراضيه وملاحقة قتلة الجنرالين سليماني والمهندس، فيما طالبته بتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما في ما يتعلق بالمدن الصناعية والاسواق الحدودية والتبادل التجاري ونقل السلع والمطالبات المالية والقضايا البنكية.

وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية فؤاد حسين في طهران التي وصلها صباح الأربعاء، اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني على ضرورة الملاحقة القضائية للآمرين والمرتكبين للجريمة الارهابية المتمثلة باغتيال القائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بطائرة اميركية مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني عام 2020 وانزال اشد العقاب بهم، كما نقل عنه الاعلام الإيراني.

واشار الى ضرورة الاسراع بالتنفيذ الكامل للاتفاقيات المشتركة منوها بـ»الترابط بين ايران والعراق في مجالات الامن والاستقرار».

وقال شمخاني إن تعزيز وتثبيت اقتدار وسيادة الحكومة العراقية في اقرار النظام وتنفيذ القانون ضرورة للعبور من المشاكل السياسية والاقتصادية والامنية في العراق.

واعتبر شمخاني ان «العنصر الاساس للازمة وعدم الاستقرار في المنطقة هو التواجد الشرير للقوات الاجنبية خاصة الاميركية فيها»، مشيرا الى ان «التنفيذ السريع لقرار مجلس النواب العراقي في اخراج القوات الاجنبية من العراق يعد تمهيدا جيدا لخروجهم من المنطقة كلها».

وخفضت القوات الاميركية باتفاق مع الحكومة العراقية عديد قواتها في العراق من 5500 فرد الى 2500 خلال الاشهر الاربعة الاخيرة، بحسب جدول زمني وضعه البلدان.

واشاد شمخاني باصدار القضاء العراقي قرار القاء القبض على ترمب (الرئيس الاميركي السابق) وبومبيو (وزير الخارجية الاميركي السابق) وأضاف «يجب ملاحقة الآمرين والمرتكبين للجريمة الارهابية بقتل المهندس وسليماني وانزال اشد العقاب بهم».

واعتبر ان احياء دور العراق الاقليمي «فرصة لأداء بغداد دورا فاعلا في مسار حل الخلافات ودعم الاستقرار المستديم في الدول العربية والاسلامية».

من جانبه، اشار وزير الخارجية الى اهمية تطوير التعاون بين العراق وايران في جميع المجالات خاصة الاسراع بتنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة باعتبار ذلك من الاولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية.

وقبل ذلك، بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف العلاقات الثنائية واحدث التطورات الاقليمية والدولية وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بينهما في ما يتعلق بالمدن الصناعية والاسواق الحدودية والتبادل التجاري ونقل السلع والمطالبات المالية والقضايا البنكية.

واعتبر ظريف انهاء وجود القوات الاميركية في المنطقة افضل رد على عملية قتل قاسم سليماني والمهندس، مشيدا بالمتابعة القضائية لملف الاغتيال من قبل الحكومة العراقية.



وأعرف ظريف عن امله «بأن ينال الآمرون والمرتكبون لهذه الجريمة الارهابية جزاء عملهم الاجرامي عن طريق المتابعات القضائية».

واضاف ان إنهاء وجود القوات الاميركية في المنطقة هو افضل رد على هذا العمل الارهابي.

وعبّر ظريف عن الارتياح لانعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، معربا عن امله بتنفيذ التوافقات المشتركة في مختلف المجالات سريعا خاصة في ما يتعلق بالمدن الصناعية والاسواق الحدودية والتبادل التجاري ونقل السلع والمطالبات المالية والقضايا البنكية.

بدوره، استعرض وزير الخارجية وجهات نظر العراق تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية، مؤكدا الاهتمام الخاص من قبل رئيس الوزراء تجاه متابعة وتنظيم العلاقات بين البلدين.

وتأتي زيارة فؤاد حسين إلى طهران بعد يوم من انتهاء زيارة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت الى ايران ومناقشتها مع المسؤولين هناك القضايا المتعلقة بالانتخابات العراقية المبكرة.

وكان وزير الخارجية العراقي قد زار طهران في سبتمبر الماضي ونقل رسالة شفوية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول التطورات في المنطقة.

ولم يشر الاعلام الايراني الى تطرق مباحثات حسين مع شمخاني وظريف الى الانتخابات العراقية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل والمباحثات التي اجرتها في هذا الصدد في طهران الاحد الماضي رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت مع مستشار المرشد الإيراني حول «أهمية أن يشهد العراق انتخابات حرة ونزيهة»، كما قال مكتبها الاعلامي.

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