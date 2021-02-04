ميانمار: توجيه الاتهام لسو تشي والدعوات للعصيان المدني

2021/02/04 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

قال مسؤول بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في منشور على موقع فيسبوك، أمس الأربعاء، إنه جرى توجيه الاتهام لزعيمة ميانمار المحتجزة أون سان سو تشي وفقا لقانون الاستيراد والتصدير.



وكتب المسؤول كي توي أنه تمّ اتهام رئيس البلاد المعزول وين مينت وفقا لقانون إدارة الكوارث الطبيعية. من جهتها تحدثت تقارير إعلامية متطابقة عن وثيقة صادرة عن مركز للشرطة في العاصمة نايبيداو تفيد بأن ضباط الجيش الذين فتشوا مقر إقامة سو تشي عثروا على أجهزة لاسلكي تم استيرادها بشكل غير قانوني واستخدامها دون إذن.



وقال تشارلز سانتياغو النائب الماليزي ورئيس منظمة برلماني دول الآسيان لحقوق الإنسان «هذه خطوة غريبة من جانب المجلس العسكري لمحاولة تقنين استيلائهم غير القانوني على السلطة من الحكومة المنتخبة ديمقراطيا»، مضيفا أن «هذه الخطوة لن تؤدي إلا إلى تفاقم استياء الملايين الذين صوتوا لصالح حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في تشرين الثاني الماضي».



واحتجزت سو تشي في العاصمة نايبيدو إلى جانب الرئيس وين مينت وأفراد آخرين من الحكومة صباح الاثنين.



وذلك عقب إعلان الجيش حالة الطوارئ وتسليم السلطة لقائده مين أونغ هلينغ.



وأُعلن عن تشكيل مجلس وزراء جديد فمع وضع سو تشي والعشرات من الساسة قيد الإقامة الجبرية.

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