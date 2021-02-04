محافظ البصرة يوجه بعدم أخذ أي جباية من المواطنين القادمين من السفر

2021/02/04 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

وجّه محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني، أمس الأربعاء، احدى الشركات الموجودة في بوابة مطار البصرة الدولي بعدم أخذ اي جباية من اي مواطن قادم من السفر.ووجه العيداني مدير قسم شؤون المواطنين في ديوان المحافظة بمتابعة الموضوع واتخاذ اجراءات قانونية بحق المخالفين.من جانب آخر، صادقت الحكومة المحلية في محافظة البصرة على مشروع توسيع التصميم الاساس لناحية الشهيد عز الدين سليم».ونقل المكتب الاعلامي لنائب محافظ البصرة محمد طاهر التميمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان «التميمي، صادق على توسيع التصميم الاساس لناحية عز الدين سليم، مما سيمكن الناحية من رفع مشاريعها الى الحكومة المحلية لشمول مناطقها بالخدمات والبنى التحتية خدمة لاهالي الناحية».وحضر محضر المصادقة على التصميم مدير ناحية الشهيد عز الدين سليم، سمير صدام الامارة، ومدير بلدية الناحية، عدنان جاسم صيهود، وشركة نظم البلاد للهندسة والاستشارات الفنية التي نفذت التصميم.

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