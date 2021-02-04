"صداع ميسي لا ينتهي".. مدرب برشلونة يصب جام غضبه على نجم باريس سان جيرمان

2021/02/04 | 06:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الهولندي، دونالد كومان، عن غضبه واستيائه من تصريحات، النجم الأرجتنني، أنخل دي ماريا، بشأن إمكانية انتقال مواطنه، ليونيل ميسي، إلى نادي باريس سان جرمان، وذلك وفقا لما ذكر موقع "غول" الرياضي.

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