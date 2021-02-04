بعد الخضوع لابتزاز إلكتروني.. صدمة أسرة هندية من هوية

2021/02/04 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب رب عائلة هندي بالصدمة والذهول عندما اكتشف أن ما يتبزه إلكترونيا وبطريقة احترافية هو فلذه كبده الذي لم يشب عن الطوق بعد، وذلك وفقا لما ذكر موقع "أدويتي سنترال" نقلا عن مواقع محلية.

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