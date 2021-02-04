الصحة الايرانية تنفي نبأ موافقتها على ايفاد الزوار الى العتبات المقدسة

2021/02/04 | 07:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني علي رضا رئيسي نبأ موافقة الوزارة على ايفاد الزوار الى العتبات المقدسة في العراق....

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