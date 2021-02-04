زواج المسيار وقصة مدام بترفلاي - محمد زكريا توفيق

2021/02/04 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق مدام بترفلاي، هو اسم أوبرا من ثلاثة فصول للموسيقار الإيطالي جياكومو بوتشيني.



عن قصة قصيرة بنفس الاسم، للأديب جون لوثر لونج عام 1898.



مستوحاة من علاقة رومانسية حقيقية بين ضابط بالبحرية الأمريكية وفتاة يابانية شابة.بعد فشل العرض الأول للأوبرا في فبراير عام 1904، أعاد بوتشيني انتاجها من ثلاثة فصول.



وعند عرضها في مايو من نفس العام، لاقت استجابة نقدية ونجاح كبيرين.



أخذ بوتشيني يعدل في ......





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