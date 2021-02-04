مقابلة مع المؤرخ -غروفر فر-2 - سعيد زارا

2021/02/04 | 07:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_زارا في كتابي "خروتشوف كذب" حددت واحد و ستون تهمة اجرام فظيعة مفترضة ذكرها خروتشوف في خطابه السري سواء كانت ضد ستالين او في بعض الحالات ضد بيريا، ثم درست كل تهمة على حدة على ضوء كل عناصر الأدلة التي أعرفها و بعناية خاصة من الأدلة المستقاة من الأرشيف السوفياتي القديم الذي أصبح متاحا للعموم منذ نهاية الاتحاد السوفياتي في سنة 1991.



اكتشفت أن معظم اتهامات خروتشوف لا أساس لها من الصحة.في فصل خاص ......





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