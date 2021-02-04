السلطات العسكرية في ميانمار تحظر فيسبوك وإنستغرام

2021/02/04 | 07:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع فيسبوك الخميس، أنّ السلطات في ميانمار (بورما) فرضت قيوداً على بعض خدماته في هذا البلد حيث استولى الجيش على السلطة في انقلاب نفّذه الإثنين.

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