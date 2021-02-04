تطمين من الصحة العالمية: الفيروس ’المميت’ لاينتشر بالعراق لهذا السبب

2021/02/04 | 07:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استبعدت منظمة الصحة العالمية، الخميس، انتشار فيروس "نيباه" المميت في العراق، مؤكدة ان البيئة العراقية غير مناسبة ولا حاضنة للفيروس.

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وقال رئيس فريق الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية في العراق وائل حتاتت، للصحيفة الرسمية، وتابعه "ناس" (4 شباط 2021)، ان "فيروس نيباه ليس جديدا، فقد ظهر اولا في ماليزيا عام 1999 حيث ظهرت اعراضه عند المزارعين الذين يتعاملون مع الخنازير، بعدها اختفى المرض، وظهر في بنغلادش والهند عند بعض الناس الذين يتناولون اغذية ملوثة ببعض افراز الخفافيش".

واضاف ان "المرض ينتقل بشكل اساس من الحيوان الى الانسان، مع وجود بعض الانتقالات من انسان الى آخر، كما ان البيئة الحاضنة لهذا المرض هي خفاش الفاكهة، والتواصل مابين الانسان والخنازير، بينما اكد ان البيئة العراقية غير مناسبة ولا حاضنة للفيروس".

ويسبب الفيروس بشكل اساس التهاب الدماغ، وقد يكون قاتلا لكن ليس كل الاشخاص المصابين به، يكونون عرضة للاصابة بالتهاب الدماغ.

و قال وزير الصحة حسن التميمي، الاربعاء، إن قرار إعادة حظر التجوال مرهون بمدى التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، مؤكدا ان اهمية ارتداء اللثام الحامي (الكمامة) تفوق اللقاح وفقا لتصورات الوزارة.

واضاف التميمي في مقابلة مع القناة الرسمية تابعها "ناس" (3 شباط 2021)، أن "مؤشر خطورة الاصابات هو زيادة الحالات الحرجة مؤخرا"، مشيرا الى ان "قرار حظر التجوال مطروح من قبلنا، ونراقب الموقف الوبائي والامر يرتبط بالتزام المواطنين".

واوضح ان "قرار الحظر يخص اللجنة العليا للصحة والسلامة بناء على معطيات الموقف الوبائي"، مؤكدا "استمرار الصحة بمتابعة حالات المرضى الراقدين في العناية المركزة".

ولفت الى ان "الصحة تضع في الحسبان ماذا سيحصل بعد اسبوعين او اسبوعين"، لافتا الى ان "الكثير من المدارس الاهلية لم تلتزم بقرار الدوام ليوم واحد".

وتابع، "هناك بعض الصفوف تضم 60 طالبا بعكس التوصيات والقرارات"، فيما اوضح أن "المولات والمطاعم وصالات الترفيه لا يوجد فيها اي التزام من قبل المواطنين والامر خطير".

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