2021/02/04 | 07:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الطاقة الإيراني، رضا أردكانيان، مع رئيس المصرف التجاري العراقي، سالم الجلبي، لمتابعة سداد ديون العراق إزاء شراء الكهرباء من إيران....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متابعة سداد ديون العراق إزاء شراء الكهرباء من إيران) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متابعة سداد ديون العراق إزاء شراء الكهرباء من إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).