2021/02/04 | 08:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ليفربول خلال مباراة الأمس

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

124 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

ألحق نادي برايتون هزيمة جديدة ببطل البريمييرليغ، ليفربول، عندما أوقف صحوته بعد فوزين متتاليين، وألحق به الخسارة الرابعة هذا الموسم بالفوز عليه 1-صفر.

وكان ليفربول يمني النفس بكسب النقاط الثلاث في مباراة الأمس، للابقاء على فارق النقاط الأربع التي تفصله عن مانشستر سيتي قبل قمتهما المرتقبة، الأحد المقبل، على أمل حسمها وتعزيز حظوظه في الدفاع عن اللقب.

لكن برايتون قلب التوقعات وحقق فوزا مستحقا هو الثاني على ليفربول في تاريخ مواجهتهما بعد الأول 2-1 عام 1982 على ملعب أنفيلد.

وهي الخسارة الثانية على التوالي لليفربول على أرضه بعد الأولى أمام بيرنلي بالنتيجة ذاتها قبل أسبوعين.

وبهذه الخسارة تراجع ليفربول إلى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 40 نقطة بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفربول يخسر أمام برايتون ويبتعد عن صدارة 'البريميرليغ') نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفربول يخسر أمام برايتون ويبتعد عن صدارة 'البريميرليغ') من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).