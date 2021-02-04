"فظائع تصدم الضمير".. أميركا "منزعجة" من تقارير اغتصاب لمسلمات الأويغور في الصين

2021/02/04 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة أنها تشعر بـ "الانزعاج الشديد" من التقارير التي تتحدث عن الاغتصاب المنهجي والتعذيب الجنسي للنساء المحتجزات في معسكرات شينجيانغ الصينية لمسلمي الإيغور، وطالبت بعواقب وخيمة، وفقا لصحيفة الغارديان.

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